Талалаев: «Торпедо» предлагало Дзюбе контракт, но он принял иное решение»

Наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал ситуацию вокруг его клуба и Артёма Дзюбы. Напомним, нападающий мог стать игроком «автозаводцев», однако впоследствии стало известно, что игрок и клуб не смогли договориться.

«У нас с ним был очень хороший разговор, я ждал его на сборах. Мы сделали предложение и предлагали приехать на пару дней, пообщаться и пройти и медосмотр, но Артём принял иное решение», - цитирует Талалаева «Матч-ТВ».

Напомним, Дзюба уже три месяца находится без клуба, вчера в прессе появились слухи, что игроком интересуется московский ЦСКА, однако в стане «красно-синих» интерес к игроку позже опровергли.