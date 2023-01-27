Мостовой: «Дзюба помыкался уже»

Возможное возвращение Артёма Дзюбы в российский чемпионат, в частности, в ЦСКА, Александр Мостовой, бывший футболист российской сборной, видит как «возвращение блудного сына». По его мнению, Дзюба после неудачного опыта за границей, в частности, в Турции, сейчас более мотивирован и сможет принести пользу любому клубу, в том числе и армейцам. А возраст, наоборот, будет подхлестывать его, считает Мостовой.

- Артем помыкался уже, поехал в Турцию — не получилось. Он понимает, что время уходит. Если возьмут, он любой команде поможет, - цитирует слова Александра Мостового Sport24.