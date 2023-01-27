Рязанцев поздравил Бердыева с назначением в «Сочи»

Игрок «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о новом главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве.

«Бердыев вернулся в «Сочи»? Поздравляю его с этим. Ждём от «Сочи» хороших результатов», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Поединок между «Сочи» и «Торпедо» состоится в конце апреля нынешнего года, однако Рязанцев признался, что для «чёрно-белых» важным является каждый матч, что к каждому поединку сейчас необходимо подходить с полной ответственностью.

«Торпедо» располагается на последней строчке Российской премьер-лиги, в то время как «Сочи» находится на девятой позиции.