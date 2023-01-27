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Названы имена игроков, которые могут сорвать трансфер Малкома в «ПСЖ»

27 Января 2023 • 22:50 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Малком может возобновить сезон в другом клубе. Активно обсуждается вариант с арендой до конца сезона в «ПСЖ». Помешать этому трансферу «Зенит» не может из-за ограничений ФИФА, но руководство и болельщики питерского клуба могут надеяться на то, что французы в итоге выберут кого-то другого, а здесь есть варианты.

19-летний атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки является конкурентом Малкома, вот только «Лион» не горит желанием расставаться с вундеркиндом как минимум до лета, сообщает «Плеймейкер».

Другие альтернативы - Маттиа Цаканьи из «Лацио» и Арда Гюлер из «Фенербахче». При этом данные футболисты обойдутся «ПСЖ» дороже Малкома.

Напомним, что Малкому 25 лет, он проводит четвертый сезон в «Зените» и оценивается в 24 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
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