Динияр Билялетдинов: «Дзюбе надо снижать запросы»

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что находящийся в статусе свободного агента форвард Артём Дзюба должен согласиться на меньшую зарплату, чтобы продолжить карьеру в Премьер-лиге.

- Для российских клубов даже 500 тысяч евро, на которых, вроде бы, настаивает сторона Дзюбы, — это сейчас немалые деньги. Так что надо снижать запросы, - цитирует Билялетдинова «Плеймейкер».

Если бывший капитан «Зенита» не найдет себе новый клуб в РПЛ, то теоретически мог бы завершить сезон в коллективе Первой лиге, который решает серьезные задачи, считает Билялетдинов.

Также экс-футболист отмечает два фактора: отсутствие игровой практики у Дзюбы и его непростой характер.

Напомним, что Артём Дзюба недолго поиграл в Турции и вскоре расторг контракт с «Адана Демирспор».