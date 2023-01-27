Колосков: «Малком - лучший легионер в РПЛ»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал своё мнение касательно выступлений за петербургский «Зенит» бразильца Малкома.

«Малком - лучший легионер в РПЛ. Мне нравится его игра: много забивает, практически не теряет мяч и показывает хороший дриблинг», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Более того, футбольный деятель добавил, что олимпийский чемпион 2020 года обладает хорошо поставленным ударом. Также, по мнению специалиста, бразильский нападающий способен выполнять большой объём работы.

До петербургского коллектива Малком выступал в «Коринтиансе», «Бордо» и «Барселоне».