Зайнутдинов: «Арбузов - это наше будущее, будущее ЦСКА и сборной России»

Игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о хавбеке Ярославе Арбузове.

«Арбузов - это наше будущее, будущее ЦСКА и сборной России. У него было много травм, но сейчас он набирает форму. Вам следует за ним последить», - приводит слова футболиста «Матч Премьер».

В данный момент «красно-синие» входят в пятёрку лучших команд Российской премьер-лиги, имея в своём активе 29 очков и уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Армейцы» отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на 13 баллов.

Ярослав Арбузов сегодня отметился победным голом в ворота «Партизана» (2:1).