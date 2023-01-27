Булыкин: «Ещё раз посмотрел бы на Дика Адвоката в РПЛ»

Известный российский спортсмен Дмитрий Булыкин признался, что хотел бы вновь увидеть нидерландского специалиста Дика Адвоката у руля одного из клубов Российской премьер-лиги.

«Ещё раз посмотрел бы на Дика Адвоката в РПЛ. Но уже не в «Зените», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Главный тренер «АДО Ден Хаага» возглавлял команду с берегов Невы в период с 2006 по 2009 год. За это время «сине-бело-голубые» сумели выиграть несколько внутрироссийских и европейских трофеев, среди которых – чемпионат страны и Суперкубок УЕФА.

Адвокат является заслуженным тренером России и почётным гражданином Санкт-Петербурга.