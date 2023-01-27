Стрепетов – о Fan ID: «Фанаты - это мощная организация, которая должна следить за своим поведением»

Бывший футболист ленинградского «Динамо» Алексей Стрепетов высказался об электронном документе, необходимом для посещения футбольных матчей.

По словам специалиста, такой документ поможет навести культуру и дисциплину, как минимум, на трибунах «Газпром Арены», и, как кажется, сложностей с получением документа возникнуть не должно, если содействовать заинтересованным лицам в этом будут сами клубы.

«Простым болельщикам я, может быть, разрешил бы единоразово ходить, а вот именно фанаты - это мощная организация, которая должна следить за своим поведением», - приводит слова эксперта YouTube-канал «Такой футбол».