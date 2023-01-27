Шалимов: «По Дзюбе столько говорят: туда, сюда перешёл»

Известный российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал потенциальный переход Артёма Дзюбы в московский ЦСКА.

«Болельщикам не нравится Дзюба? Не знаю, по Дзюбе столько говорят: туда, сюда перешёл. Ему нельзя время терять, через месяц начинается чемпионат», - приводит слова Шалимова «Матч Премьер».

По словам эксперта, для подготовки к Российской премьер-лиге московскому спортсмену потребуется как минимум один месяц.

Специалист отметил, что в вопросе перехода Артёма Дзюбы в столичный ЦСКА очень важно наличие желания у главного тренера «красно-синих» Владимира Федотова.