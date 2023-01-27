Игонин – о «Локомотиве»: «Первоочередная задача - удержаться в РПЛ, но есть ещё Кубок»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал нынешнюю ситуацию, в которой находится московский «Локомотив».

«Насколько знаю, первоочередная задача - удержаться в РПЛ, но есть ещё Кубок, где есть перспективы, стоит задача победить в турнире. Сейчас первый сбор, очень большая физическая нагрузка», - приводит слова Игонина «Матч Премьер».

Именно огромный объём работы, по словам бывшего спортсмена, отмечают футболисты «Локомотива», но при этом они не жалуются на это, а наоборот – стараются доказать, что способны на многое.

«Локомотив» находится на 14 месте РПЛ.