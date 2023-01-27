Тарханов: «Дзюба может пригодиться ЦСКА»

Бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился своим мнением о российском форварде Артёме Дзюбе, который потенциально может перейти в «красно-синий» клуб.

«Считаю, что Дзюба может пригодиться ЦСКА. Он ещё находится в неплохом состоянии. Сейчас и до 40 лет играют, а Артём намного моложе», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Минимальный бонус от подписания Дзюбы для «армейцев» будет заключаться в усилении атакующей линии, считает специалист.

В игровую модель москвич впишется без проблем, его игровые навыки сильнее, чем игровые навыки аргентинца Адольфо Гайча, заключил эксперт.