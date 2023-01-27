Григорян – о Дзюбе: «Он человек, которому нужен вызов»

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.

«В Турции у него не было мотивации. Он человек, которому нужен вызов. Слово мотивирован для него - конфликт, сложная ситуация», - приводит слова Григоряна «Матч Премьер».

Специалист считает, что именно сейчас настал такой момент, когда перечисленные им факторы могут сыграть одну из самых важных ролей в карьере московского футболиста. Благодаря этому Артём Дзюба может оказать помощь любому клубу, заключил эксперт.

Ранее Дзюба выступал за такие популярные клубы, как московский «Спартак» и петербургский «Зенит».