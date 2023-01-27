​Кавазашвили: «В ЦСКА Дзюба будет сидеть в запасе»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос о возможном переходе Артёма Дзюбы в ЦСКА.

Кавазашвили не смущает тот факт, что Дзюба ранее играл за «Спартак» и «Зенит». По словам ветерана, времена, когда футболисты не переходили в стан принципиальных соперников клубов, за которые они играли, уже прошли. Кавазашвили сказал, что сейчас игроки идут в те клубы, которые предлагают им больше денег.

Кавазашвили считает, что при переходе в ЦСКА Артём Дзюба не будет игроком основного состава.

«Если Дзюбу возьмут в ЦСКА, то он будет сидеть в запасе. Потому что там есть молодые футболисты, которые принесут больше пользы для команды. На лавочке будет сидеть и получать деньги среднего размера, находясь в Москве. Для Дзюбы это будет нормально», - сказал Кавазашвили, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

34-летний Артём Дзюба находится без клуба уже почти три месяца.