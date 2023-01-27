Первый тренер Дзюбы оценил возможность перехода игрока в ЦСКА

В пятницу вечером футбольная Россия активно обсуждает информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы в ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал и Александр Шупляков – первый тренер известного форварда.

«Это невозможно. Я не могу его видеть в системе «армейцев». Фантастический бред, я больше в «Нижний Новгород» поверю», - высказался Шупляков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Артём Дзюба уже достаточно давно ищет себе новый клуб. Статус свободного агента 34-летний форвард обрёл ещё в начале ноября, когда он расторг трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор».

Ранее в ЦСКА назвали информацию об Артёме Дзюбе вымыслом.