​ЦСКА не подходит Дзюба – источник

Информацию о возможном подписании Артёма Дзюбы в ЦСКА назвали вымыслом. Как сообщает телеграм канал «Инсайды от Карпа», вопрос о возможном приглашении Дзюбы в стане «армейцев» поднимался ещё летом. А сейчас ЦСКА ищет нападающего другого плана – команде нужен конкурент для Фёдора Чалова, а не дублёр Антона Заболотного. Об этом рассказывает источник.

Артём Дзюба не имеет клубной прописки с начала ноября. Тогда 34-летний нападающий расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор» в Турции.

Добавим, что после первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.