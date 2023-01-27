Гоцук: «Кержаков – великий российский футболист»

Защитник «Пари Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал профессиональные качества бывшего наставника нижегородской команды Александра Кержакова.

«Кержаков – великий российский футболист, что-то он понимал на чуйке. Например, он считал, что я не могу отдать передачу между линиями. Я считаю, что могу – особенно чужому, вообще без проблем. Это, конечно, шутка», - цитирует Гоцука пресс-служба клуба.

Футболист отметил, что при Александре Кержакове нижегородские атаки начинались одним из двух способов. Первый – длинный пас. Второй – «отдавали мяч Калинскому и Шарипову – дальше уже они разбирались», - добавил спортсмен.