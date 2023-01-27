Как сообщает «Матч ТВ», российский форвард Артём Дзюба может пополнить состав московского ЦСКА.

Руководство «армейцев» рассматривает такую возможность как один из вариантов замены Адольфо Гайча в том случае, если будет осуществлён трансфер аргентинца в итальянскую «Верону».

По информации источника, в услугах московского футболиста заинтересован лично наставник «красно-синих» Владимир Федотов.

В настоящий момент столичный коллектив входит в пятёрку лучших команд чемпионата России, имея в своём активе 29 очков и отставая от лидера соревнования в лице петербургского «Зенита» на 13 баллов.