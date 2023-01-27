Гунько: «Я вижу, что Абаскаль полностью погружен в работу»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько нахваливает Гильермо Абаскаля - по его мнению, испанский специалист целиком сфокусирован на своей работе в московском клубе, он вошел в доверие футболистам, и это становится важным фактором для прогресса команды, которая в прошлом году барахталась в середине турнирной таблицы российского чемпионата, а сейчас является главным преследователем питерского «Зенита»:

- Я вижу, что Гильермо полностью погружен в работу, в футбол, команда понимает его требования. Он неплохо вклинивает в состав молодежь, что также о многом говорит, - цитирует слова Гунько «Рейтинг Букмекеров».