​Агент Изидора прокомментировал информацию о трансфере в «Лион»

Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщил о скором переходе Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Лион». Более того, авторитетный инсайдер даже раскрыл финансовые условия сделки.

Комментарий по поводу этой информации дал агент Эммануэль Лакруа, который работает с Вильсоном Изидором.

«Ничего не подписано. Переговоры с «Лионом» еще идут», - высказался Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к Вильсону Изидору проявляет ещё один клуб из Лиги 1 – «Лорьян».

Напомним, что 22-летний Вильсон Изидор является футболистом «Локомотива» уже год.