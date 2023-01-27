Непомнящий – о Садыгове: «Это же солидный инвестор, ему можно верить»

Бывший наставник «Томи» и «Балтики» Валерий Непомнящий высказался об инвесторе подмосковных «Химок» Туфане Садыгове.

«Видел, что Туфан Садыгов недавно сказал, что «Химки» не умрут и будут жить дальше. Это же солидный инвестор, ему можно верить», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Тем не менее, специалист отметил, что турнирное положение клуба из Московской области в данный момент очень затруднительное, в связи с чем борьба за выживание в оставшихся матчах Российской премьер-лиги будет вестись на самом высоком спортивном уровне.

«Химки» в данный момент – предпоследний клуб чемпионата России.