Бывший тренер «Спартака»: «Не знаю, будет ли интересен Абаскаль «Зениту»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько признался, что ему трудно представить нынешнего наставника московского «Спартака», испанца Гильермо Абаскаля, на посту главного тренера питерского «Зенита». Сейчас «Зенитом» руководит Сергей Семак, хотя иностранных тренеров в истории клуба также было немало. При этом Гунько высоко ценит Абаскаля.

- Было много скепсиса, но на мой взгляд, Абаскаль показал себя достаточно неплохим специалистом. Но не знаю, будет ли интересен этот тренер в Питере. Там должны задумываться о воспитании собственных специалистов, плюс Семак неплохо себя проявляет, - цитирует слова Гунько «Рейтинг Букмекеров».