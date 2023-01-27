«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Дзюбы

Как сообщает «Чемпионат», медицинский осмотр российского форварда Артёма Дзюбы в нижегородском «Пари НН» был перенесён уже как минимум шесть раз.

По информации источника, данные переносы связаны главным образом с двумя причинами: сомнения руководства нижегородцев и сложности в финансовой составляющей.

«Пари Нижний Новгород» после 17 проведённых поединков Российской премьер-лиги с 19 очками занимает 12 место в турнирной таблице.

Ранее Артём Дзюба играл за многие российские клубы, среди которых можно выделить московский «Спартак» и петербургский «Зенит», занимающие сейчас второе и первое места соответственно.