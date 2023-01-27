Кечинов: «Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева»

Обладатель золотых и бронзовой медалей чемпионата России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о бывшем наставнике «красно-белых» Олеге Романцеве.

«Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева. Я считаю, что он и сейчас бы в любой команде РПЛ работал с успехом», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

По словам спортсмена, Олег Иванович – большой профессионал и хороший человек с великолепной харизмой.

«Такие успешные люди бывают редко», - заключил специалист.

Олег Романцев с некоторыми перерывами возглавлял столичный коллектив с 1989 по 2003 год.