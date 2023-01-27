Мы уже сообщали о том, что подмосковные «Химки» рассматривают возможность приобретения бразильского защитника Лео Андраде, который выступает за португальский клуб «Маритиму». Сейчас информация о трансфере появилась уже официально - португальская сторона сообщила о нем на своем официальном сайте, напутствовав Андраде в «Химки».

Детали соглашения, к сожалению, в официальной сводке не приводятся, но портал Transfermarkt уточнил, что контракт подписан на два с половиной года. Возможно, ясность вскоре внесет российская сторона. Пока что «Хмики» занимают предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.