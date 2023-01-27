​Рассказов прокомментировал трансфер в «Крылья Советов»

Как и ожидалось, защитник Николай Рассказов сменил «Спартак» на «Крылья Советов». Пресс-служба самарского клуба опубликовала в YouTube первое интервью 25-летнего футболиста после трансфера.

«Очень рад оказаться в команде. Благодарен руководителям, тренерскому штабу за доверие. Подписание было непростым, но в целом я на сборах уже достаточно давно. Рад переходу. Надеюсь, что не подведу.

Я знал, что в «Крыльях Советов» молодая и амбициозная команда. Она играет в яркий, даже можно сказать в необычный футбол для нашего чемпионата, ведь у нас очень мало команд играют в открытый, комбинационный футбол. Я очень доволен своему переходу», - сказал Рассказов.

После первой части сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.