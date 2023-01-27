Орлов: «Не важно: бразильцы, поляки, россияне - здесь важен результат»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался касательно национальностей футболистов, выступающих в профессиональных клубах.

По словам футбольного деятеля, наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак в данный момент решительно настроен привести свою команду к золотым медалям текущего розыгрыша Российской премьер-лиги, и именно исходя из этих побуждений делает выбор в пользу включения тех или иных футболистов в основной состав.

«Не важно: бразильцы, поляки, россияне - здесь важен результат. Ребята, футбол - это бизнес, поэтому надо забыть о том, какие национальности должны присутствовать», - приводит слова Орлова «Радио Зенит».

Как заявил эксперт, главным критерием при выборе игрока является его мастерство.