Кечинов надеется на то, что конкуренты «Зенита» смогут организовать погоню

В марте возобновится чемпионат России, в нем осталось еще тринадцать туров - теоретически, это означает возможность взять еще 39 очков, в то время как преимущество «Зенита» над конкурентами составляет «всего лишь» шесть баллов. Но Валерий Кечинов, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака», верит, что конкуренты питерского клуба смогут организовать погоню за ним и подарить интригу.

- Надеюсь, что борьба будет продолжаться до последнего тура, и «Спартак» все-таки сможет догнать «Зенит». Шесть очков - не такая уж большая разница. Поэтому рассчитываю, что борьба будет идти до последнего тура, - цитирует слова Кечинова издание Rusfootball.info.