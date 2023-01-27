Малком хочет в «ПСЖ», «Зенит» готов отпустить бразильца

Слухи продолжают связывать атакующего полузащитника «Зенита» Малкома с «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях журналист Foot Mercato Санти Ауна, 25-летний бразилец был бы рад перебраться на «Парк де Пренс».

По данным источника, «Зенит» готов отпустить Малкома в «ПСЖ» в аренду с правом выкупа. Отмечается, что спортивный советник гранда Лиги 1 Луиш Кампуш считает бразильца интересным вариантом для усиления состава.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье говорил о своём желании получить ещё одного футболиста в атакующую группу.

За «Зенит» Малком играет с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны». Портал transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.