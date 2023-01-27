​Мелёшин – после победного гола за «Спартак»: «Можно и на пенсию»

В пятницу «Спартак» проводил товарищеский матч на зимних сборах против «Ботева». Команда Гильермо Абаскаля победила со счётом 1:0. Автором единственного гола стал молодой нападающий «красно-белых» Павел Мелёшин.

После игры пресс-служба «Спартака» показала видео. На нём видно, как Павел Мелёшин пожимает руки своим партнёрам и представителям штаба. В какой-то момент футболист в шутку говорит: «Можно и на пенсию».

Отметим, что после первой части сезона «Спартак» располагается на второй строчке в таблице РПЛ. От лидера в лице «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков.