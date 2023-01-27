Рахимич: «Сложно сказать, почему Жорже убрали из ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о португальском специалисте Артуре Жорже.

«Сложно сказать, почему Жорже убрали из ЦСКА. Хорошо играли, моменты создавали, но просто не везло. А в футболе очень многое зависит от удачи», - приводит слова Рахимича «Чемпионат».

Бывший футболист предположил, что результаты работы, проведённой в «красно-синем» клубе португальцем, могли повлиять на то, что в 2005 году столичный коллектив праздновал победу в Кубке УЕФА.

Во времена игровой карьеры Жорже выступал за такие клубы, как «Порту» и «Бенфика».

Московский ЦСКА специалист возглавил осенью 2003 года.