Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимич: «Сложно сказать, почему Жорже убрали из ЦСКА»

27 Января 2023 • 18:23 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о португальском специалисте Артуре Жорже.

«Сложно сказать, почему Жорже убрали из ЦСКА. Хорошо играли, моменты создавали, но просто не везло. А в футболе очень многое зависит от удачи», - приводит слова Рахимича «Чемпионат».

Бывший футболист предположил, что результаты работы, проведённой в «красно-синем» клубе португальцем, могли повлиять на то, что в 2005 году столичный коллектив праздновал победу в Кубке УЕФА.

Во времена игровой карьеры Жорже выступал за такие клубы, как «Порту» и «Бенфика».

Московский ЦСКА специалист возглавил осенью 2003 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Элвер Рахимич артур жорже
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Федотов: «Дзюба соответствует уровню ЦСКА»
19:50 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отметил победу с фанатами видео
19:42 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «Я вижу, что Абаскаль полностью погружен в работу»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «На футбольном поле иностранцы «Зенита» больше трудятся, чем российские футболисты»
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Агент Изидора прокомментировал информацию о трансфере в «Лион»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о Садыгове: «Это же солидный инвестор, ему можно верить»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака»: «Не знаю, будет ли интересен Абаскаль «Зениту»
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Изидор перейдёт из «Локомотива» в «Лион» - раскрыты условия
19:10 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Дзюбы
19:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА обыграл в товарищеском матче сербский «Партизан»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Хотел бы вновь посмотреть на работу Романцева»
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились бразильским защитником официально
18:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов – об игроках академии «Зенита»: «Им создаются все условия»
18:46 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов прокомментировал трансфер в «Крылья Советов»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Не важно: бразильцы, поляки, россияне - здесь важен результат»
Все новости
Рекомендуем