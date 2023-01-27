​Абаскаль рассказал, сыграет ли Мозес в этом сезоне

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, сыграет ли за команду в этом сезоне полузащитник Виктор Мозес.

Напомним, что Виктор Мозес ещё в августе получил серьёзную травму ахиллова сухожилия. Нигериец перенёс операцию и принялся восстанавливаться.

«Однозначно да. Мы его увидим! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечён в тренировочный процесс», - сказал Абаскаль, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к возобновлению сезона 2022/2023. Первые официальные матчи пройдут уже в феврале – в Кубке России. А вот ближайший тур Премьер-лиги состоится в начале марта. «Спартак» пока что идёт в турнирной таблице вторым – у «Зенита» на шесть очков больше.