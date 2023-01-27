​Абаскаль отреагировал на слухи об отношениях Бальде с Вандой Нарой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи о том, что нападающий команды Кейта Бальде состоял в отношениях с Вандой Нарой.

Отвечая в ходе интервью для «Спорт-Экспресса» на вопрос о том, влияет ли приезд Ванды Нары в ОАЭ на тренировочный процесс Бальде, Абаскаль сказал: «Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи - это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания».

Кейта Бальде перебрался за «Спартак» в конце лета прошлого года. Пока что нападающий принял участие только в одном матче за московскую команду. Затем Бальде столкнулся с дисквалификацией за допинг.

«Спартак» после первой части чемпионата России располагается на второй строчке в турнирной таблице.