​Абаскаль оценил зимние трансферы «Спартака»

В зимнее трансферное окно «Спартак» подписал двух игроков в линию обороны – Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте. Об этих трансферах высказался рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят», - высказался Абаскаль в ходе интервью для издания «Спорт-Экспресс».

В пятницу на сборах в ОАЭ «Спартак» с минимальным счётом 1:0 обыграл болгарский «Ботев». Именно в этой игре Алексис Дуарте дебютировал за московскую команду.

Напомним, что после семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в таблице. Сезон РПЛ возобновится в марте.