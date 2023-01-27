​Абаскаль высказался о Промесе – форвард тренируется в Москве

Нападающий Куинси Промес не поехал со «Спартаком» на зимний сбор в ОАЭ. Нидерландский футболист по личным причинам тренируется в Москве. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу того, как сейчас работает Промес.

«Он профессионал. Наш штаб постоянно с ним на связи. Его работа и физическая нагрузка полностью соответствуют стандартам, которые получает команда в ОАЭ. Поначалу ему будет не хватать сыгранности, но это приобретается достаточно быстро», - высказался Абаскаль, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Спартак» после первой части чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

Куинси Промес после семнадцати сыгранных туров РПЛ делит с Владимиром Сычевым первое место в списке бомбардиров (по 14 голов).