​На зимнем турнире РПЛ команды смогут запрашивать проверку спорных моментов

Зимний турнир Российской премьер-лиги станет площадкой для испытаний. Так, команды смогут делать запросы на судейские проверки спорных моментов во время матчей. У каждой команды будет право на один такой запрос за тайм, сообщает пресс-служба РПЛ.

Запрос на проверку может касаться следующих моментов: гол, пенальти (назначенный или нет), красная карточка, показ карточки не тому игроку.

При этом арбитры после таких запросов будут комментировать свои решения в прямом эфире. Кроме того, судьи будут давать интервью после завершения матчей.

Зимний турнир РПЛ пройдёт в ОАЭ со 2 по 11 февраля. Участвовать будут четыре команды – «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».