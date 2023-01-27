Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Коновалов: «Мелёшин уже конкурирует с Соболевым» эксклюзив

27 Января 2023 • 17:17 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт форварда Павла Мелёшина.

Напомним, что Павел Мелёшин стал автором единственного гола «Спартака» в товарищеском матче против «Ботева» (1:0).

- Мелёшин забил мяч в игре с «Ботевом». Он уже адаптировался в команде и будет чаще выходить в составе?

- Павел достойно себя проявляет, поэтому можно сказать, что он адаптировался. Понятно, что чем больше он будет играть, тем увереннее будет себя чувствовать. Уже видно, что первоначальная адаптация у него прошла. Он забивает. Надеюсь, он будет и дальше это делать и получать больше игрового времени.

- Мелёшин сможет реально конкурировать с Соболевым или пока рано?

- Он уже с ним конкурирует. Просто надо смотреть, насколько эта конкуренция высока. Мне кажется, что Соболев уже не может не считаться с ним. По всем параметрам Мелёшин уже готов к тому, чтобы бороться за место на поле.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Коновалов Александр Соболев Павел Мелёшин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
17:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Для него это шаг вперёд»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Рассказов обладает большим потенциалом»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Малком сможет заиграть в «ПСЖ»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Вероне» подтвердили, что переход Гайча близок
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Крыльев Советов»: «Рассказов усилит конкуренцию у нас в команде»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не смог сказать, кто лучше — Малком или Промес
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов стал игроком «Крыльев Советов» официально
16:28 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА пошёл на компромисс, Гайч станет игроком «Вероны»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В «ПСЖ» Малкому придётся пахать»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«ПСЖ» сегодня проведёт переговоры по Малкому слухи
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пари НН» нужен Дзюба»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Изидор хочет в «Лорьян», но «Лион» предлагает больше
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дуарте — о «Спартаке»: «Я был очень впечатлён тем, какой это большой клуб»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» заявили Сычевого под прежней фамилией
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Каррера отреагировал на слова Глушакова о премиальных в «Спартаке» 1
Все новости
Рекомендуем