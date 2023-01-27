Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт форварда Павла Мелёшина.

Напомним, что Павел Мелёшин стал автором единственного гола «Спартака» в товарищеском матче против «Ботева» (1:0).

- Мелёшин забил мяч в игре с «Ботевом». Он уже адаптировался в команде и будет чаще выходить в составе?

- Павел достойно себя проявляет, поэтому можно сказать, что он адаптировался. Понятно, что чем больше он будет играть, тем увереннее будет себя чувствовать. Уже видно, что первоначальная адаптация у него прошла. Он забивает. Надеюсь, он будет и дальше это делать и получать больше игрового времени.

- Мелёшин сможет реально конкурировать с Соболевым или пока рано?

- Он уже с ним конкурирует. Просто надо смотреть, насколько эта конкуренция высока. Мне кажется, что Соболев уже не может не считаться с ним. По всем параметрам Мелёшин уже готов к тому, чтобы бороться за место на поле.

Елена Григорьевская