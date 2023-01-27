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Коновалов: «Спартак» победил, значит всё идёт по плану» эксклюзив

27 Января 2023 • 17:15 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался после победы над «Ботевом» в контрольной игре.

- «Спартак» выиграл второй матч на сборах. На это раз у «Ботева» - 1:0. Что скажете?

- Можно сделать выводы, что пока все идет по плану.

- Сегодня дебютировал новичок «Спартака» Дуарте. Удивлены, что его сразу по приезду поставили на матч или это нормальная ситуация?

- Нет, не удивлен. Если он приехал, то надо его использовать. Не просто же так его пригласили. Он уже в команде. Видимо, по всем медицинским показателям Дуарте готов играть. Поэтому его и поставили.

- Можно ли сказать, что с приходом Дуарте и Тавареша линия защиты больше не будет самой проблемной в команде?

- Пока рано об этом говорить. Сам уровень этих ребят нам не совсем понятен. Надо еще посмотреть, как они впишутся в коллектив, как пройдет адаптация. Мы можем только надеяться на то, что они помогут «Спартаку», будут приносить пользу, и с ними оборона станет крепче.

- Понятно, что линия обороны претерпит изменения. Это значит, что в других линиях тоже будут эксперименты?

- Возможно, минимальные варианты могут быть, какие-то новые расстановки. Футболистов на сборах будут пробовать на разных позициях. Сборы к этому располагают.

- Не смущает, что взоры «Спартака» направлены на зарубежный рынок, хотя у нас сейчас нет еврокубков?

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- Это спорный вопрос, потому что ребята могут захотеть потом покинуть команду, в связи с ситуацией в нашей стране. С легионерами сейчас вопрос сложный. Сложно найти подходящих ребят, а потом еще надо добиться их согласия на приезд в Россию. Но если они все-таки приехали, а люди они не глупые, наверное, взвесили все за и против.

- У Тавареша была серьезная травма – разрыв крестообразных связок. Не рискованно ли  приглашать такого футболиста?

- Без успешного медицинского обследования его не взяли бы в команду. Провели углубленные обследования и приняли решения.

- Ожидаете ли вы еще новичков, и в какие линии?

- Руководство говорило, что готово на приобретения. Думаю, что если есть возможность, то любой тренер хотел бы усилить  состав классными футболистами. Возможно, еще кто-то и появится. Тем более, если есть финансы на это. Конечно, мне бы хотелось, чтобы «Спартак» рассчитывал на своих молодых ребят, и чтобы они давали больше поводов для этого. Абаскаль не боится ставить их в состав. Будем надеяться, что кто-то вырастет. Всегда интересно наблюдать за своей молодежью.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Коновалов Томаш Тавареш Алексис Дуарте
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