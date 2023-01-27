​Булыкин: «Малком сможет заиграть в «ПСЖ»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался насчёт возможного перехода атакующего полузащитника Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

Ранее появилась информация о том, что в пятницу «ПСЖ» проведёт переговоры по поводу зимнего трансфера Малкома.

«Малком – очень качественный футболист. Поэтому я думаю, что он сможет заиграть в «ПСЖ». Вопрос в доверии тренера и в мотивации самого игрока. А все качества, необходимые для того, чтобы играть на таком уровне, у бразильца есть», - сказал Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

За «Зенит» Малком играет с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны». С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 98 матчей. В них Малком 31 раз поражал ворота соперников.

Отметим, что после первой части сезона «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1.