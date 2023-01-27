Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Булыкин: «Малком сможет заиграть в «ПСЖ»

27 Января 2023 • 16:48 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин высказался насчёт возможного перехода атакующего полузащитника Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

Ранее появилась информация о том, что в пятницу «ПСЖ» проведёт переговоры по поводу зимнего трансфера Малкома.

«Малком – очень качественный футболист. Поэтому я думаю, что он сможет заиграть в «ПСЖ». Вопрос в доверии тренера и в мотивации самого игрока. А все качества, необходимые для того, чтобы играть на таком уровне, у бразильца есть», - сказал Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

За «Зенит» Малком играет с лета 2019 года после трансфера из «Барселоны». С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 98 матчей. В них Малком 31 раз поражал ворота соперников.

Отметим, что после первой части сезона «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин ПСЖ Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
17:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Для него это шаг вперёд»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Рассказов обладает большим потенциалом»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Малком сможет заиграть в «ПСЖ»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Вероне» подтвердили, что переход Гайча близок
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Крыльев Советов»: «Рассказов усилит конкуренцию у нас в команде»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не смог сказать, кто лучше — Малком или Промес
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов стал игроком «Крыльев Советов» официально
16:28 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА пошёл на компромисс, Гайч станет игроком «Вероны»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В «ПСЖ» Малкому придётся пахать»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«ПСЖ» сегодня проведёт переговоры по Малкому слухи
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пари НН» нужен Дзюба»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Изидор хочет в «Лорьян», но «Лион» предлагает больше
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дуарте — о «Спартаке»: «Я был очень впечатлён тем, какой это большой клуб»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» заявили Сычевого под прежней фамилией
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Каррера отреагировал на слова Глушакова о премиальных в «Спартаке» 1
Все новости
Рекомендуем