​В «Вероне» подтвердили, что переход Гайча близок

В пятницу появилась информация о том, что ЦСКА пошёл на компромисс в переговорах, и Адольфо Гайч вот-вот перейдёт в «Верону» на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора в клубе Серии А.

«Мы действительно близки к соглашению по аренде Гайча», - высказался Маррокку, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, то есть располагается в зоне вылета. Ближайший матч Серии А команда проведёт 30 января – против «Удинезе» на поле соперника.