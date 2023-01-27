Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Вероне» подтвердили, что переход Гайча близок

27 Января 2023 • 16:42 Комментировать

В пятницу появилась информация о том, что ЦСКА пошёл на компромисс в переговорах, и Адольфо Гайч вот-вот перейдёт в «Верону» на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора в клубе Серии А.

«Мы действительно близки к соглашению по аренде Гайча», - высказался Маррокку, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, то есть располагается в зоне вылета. Ближайший матч Серии А команда проведёт 30 января – против «Удинезе» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч Трансферы футбола - зима 2023 Франческо Маррокку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
17:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Для него это шаг вперёд»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Рассказов обладает большим потенциалом»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Малком сможет заиграть в «ПСЖ»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Вероне» подтвердили, что переход Гайча близок
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Крыльев Советов»: «Рассказов усилит конкуренцию у нас в команде»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не смог сказать, кто лучше — Малком или Промес
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Рассказов стал игроком «Крыльев Советов» официально
16:28 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА пошёл на компромисс, Гайч станет игроком «Вероны»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В «ПСЖ» Малкому придётся пахать»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«ПСЖ» сегодня проведёт переговоры по Малкому слухи
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пари НН» нужен Дзюба»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Изидор хочет в «Лорьян», но «Лион» предлагает больше
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дуарте — о «Спартаке»: «Я был очень впечатлён тем, какой это большой клуб»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» заявили Сычевого под прежней фамилией
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Каррера отреагировал на слова Глушакова о премиальных в «Спартаке» 1
Все новости
Рекомендуем