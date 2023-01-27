​Директор «Крыльев Советов»: «Рассказов усилит конкуренцию у нас в команде»

В пятницу «Крылья Советов» объявили о подписании трудового соглашения с Николаем Рассказовым. 25-летний защитник перебрался в самарскую команду из «Спартака». Комментарий на счёт состоявшегося трансфера дал Сергей Корниленко, который занимает должность спортивного директора «Крыльев Советов».

«Николай Рассказов – молодой, но уже опытный российский защитник, он выступал в Лиге Европы, прошёл все этапы юношеских и молодёжных сборных России. Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности», - сказал Корниленко, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Корниленко отметил, что в «Крыльях Советов» ожидают, что Николай Рассказов будет прогрессировать и сможет помочь команде добиваться результатов.

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в таблице.