Защитник Николай Рассказов стал футболистом «Крыльев Советов». Пресс-служба самарского клуба объявила о подписании с 25-летним игроком трудового соглашения сроком на три с половиной сезона.

За «Крылья Советов» Николай Рассказов будет выступать под номером 15.

Ранее Николай Рассказов выступал за московский «Спартак». Футболист оказался не нужен главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю, поэтому он отправился на сборы с «Крыльями Советов».

После первой части чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Сезон РПЛ возобновится уже в начале марта.