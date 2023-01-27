​ЦСКА пошёл на компромисс, Гайч станет игроком «Вероны»

В ближайшие часы Адольфо Гайч станет футболистом «Вероны». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в пятницу 23-летний нападающий должен улететь в Италию.

В ходе переговорного процесса ЦСКА пошёл на компромисс, согласившись с тем, что опция выкупа в контракте Адольфо Гайча не будет обязательной. По данным источника, «Верона» заплатит «армейцам» за аренду аргентинского форварда 500 тысяч евро. Итальянский клуб сможет выкупить Гайча за 6,5 миллиона евро + 500 тысяч евро бонусами. Если «Верона» выкупит нападающего, то ЦСКА сохранит за собой 15% от перепродажи.

Отмечается, что ЦСКА уже начал искать нападающего, который заменит Адольфо Гайча.