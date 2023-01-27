​Изидор хочет в «Лорьян», но «Лион» предлагает больше

За форварда «Локомотива» Вильсона Изидора идёт борьба между двумя французскими клубами – между «Лорьяном» и «Лионом». Как сообщает Foot Mercato, сам 22-летний футболист предпочёл бы перебраться в «Лорьян». Тем не менее, «Лион» предлагает за Изидора более высокую сумму, поэтому «Локомотиву» это предложение более интересно.

Вильсону Изидору 22 года. Эксперты авторитетного портала оценивают француза в 5 миллионов евро. За «Локомотив» Изидор провёл 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов.

Отметим, что «Лорьян» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции седьмое место, а «Лион» - девятое.