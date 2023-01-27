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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера отреагировал на слова Глушакова о премиальных в «Спартаке»

27 Января 2023 • 15:11 Комментировать (1)

Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков рассказал историю о том, как Массимо Каррера, работая в московском клубе, не торопился распределять премиальные выплаты за чемпионство с представителями тренерского штаба. Сам итальянский тренер отреагировал на слова бывшего капитана «красно-белых».

«Я уже говорил об этой ситуации. Сейчас мне всё равно. Если честно, то после стольких лет говорить об этом бесполезно. Странно, что Денису до сих пор это интересно обсуждать... Мне всё равно», - сказал Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Массимо Каррера приводил «Спартак» к чемпионству в 2017 году. Для «красно-белых» это был первый титул чемпиона России за 16 лет.

В настоящий момент «Спартак» тренирует испанец Гильермо Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Массимо Каррера
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Комментарии (1)
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Volond
27 Января 2023 в 15:15
Странно, что Денису до сих пор это интересно обсуждать


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