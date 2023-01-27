​Изидор переходит в «Лион»

В ближайшее время нападающий Вильсон Изидор станет игроком «Лиона». Как сообщает L’Equipe, известный французский клуб максимально близок к приобретению 22-летнего футболиста у московского «Локомотива». Сумма сделки составит около 6 миллионов евро.

В «Локомотиве» Вильсон Изидор оказался год назад после трансфера из «Монако». За российский клуб француз провёл 29 официальных матчей, в которых забил 11 голов.

Отметим, что «Лион» на текущий момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда Лорана Блана проведёт 29 января – против «Аяччо».