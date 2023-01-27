Кутепов рассказал, как относится к переходу РФС в Азию

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался насчет возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Россия может перейти в АФК? Замечательно. Еще раз встретимся с Саудовской Аравией, повторим 5:0, может быть. Не страшен ли переход? Если Федерация решит так, значит так», - приводит слова Кутепова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В конце 2022 года РФС создал рабочую группу с УЕФА, которая займется возвращением сборных и клубов к официальным матчам.