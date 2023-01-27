Тавареш заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство и за победу в Кубке России

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Цель — бороться за первое место в чемпионате, за победу в Кубке. Цели клуба — это и мои цели тоже. Я готов отдать «Спартаку» все возможное», — заявил Тавареш на официальном YouTube-канале столичного клуба.

Напомним, текущей зимой 21-летний португалец перебрался в стан «красно-белых» из «Бенфики».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.