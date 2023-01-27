«Оренбург» может лишиться трёх легионеров

Легионеры «Оренбурга» Лукас Вера, Брайан Мансилья и Габриэль Флорентин могут покинуть российский коллектив грядущим летом. Об этом рапортует издание «РБ Спорт».

Как стало известно источнику, заинтересованность в аргентинских футболистах проявляют европейские и заокеанские клубы. При этом «Оренбург» планирует сохранить игроков до конца сезона, а уже летом будет готов рассмотреть по ним предложения.

Напомним, что все трое пополнили ряды команды из Оренбурга летом прошлого года.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 25 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.