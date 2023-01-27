Агент Педро Габриэла заявил, что игрок всем доволен в «Сан-Паулу»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Сан-Паулу» Педро Габриэла, высказался о том, как игрок чувствует себя в новом клубе.

Напомним, ранее 23-летний футболист перешел в бразильский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

«Педро Габриэл всем доволен в Бразилии, он забил гол, у него все отлично», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий принял участие в четырех матчах за «Сан-Паулу», в которых отметился одним забитым мячом. Трудовой договор Педро Габриэла с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.